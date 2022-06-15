Зеленский: три государства Западных Балкан поддержали статус кандидата Украины

Лидеры Украины, Албании, Черногории и Северной Македонии приняли совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский после встречи с премьерами трех стран в среду.

Премьеры Албании и Черногории прибыли в Киев с визитом, а глава правительства Северной Македонии принимал участие во встрече виртуально, потому что не смог прибыть из-за накладки с графиком.

"Я благодарен господину Рами, благодарен господину Абазовичу, господину Ковачевскому за принятие сегодня по итогам наших переговоров совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе" , - сказал Владимир Зеленский.