Замглавы МВД: полиция предотвратила теракт против руководства Украины

Полиции удалось предупредить теракт против руководства Украины, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Ений, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Благодаря информации из наших оперативных источников удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства" , — сказал он.

Енин добавил, что после победы Украины о теракте будет рассказано больше подробностей.

В начале марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что с начала полномасштабного вторжения России на президента Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения.