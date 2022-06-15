Замглавы МВД: полиция предотвратила теракт против руководства Украины
Полиции удалось предупредить теракт против руководства Украины, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Ений, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Благодаря информации из наших оперативных источников удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства", — сказал он.
Енин добавил, что после победы Украины о теракте будет рассказано больше подробностей.
В начале марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что с начала полномасштабного вторжения России на президента Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения.