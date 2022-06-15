KSE: общий ущерб агросектору от войны уже превысил $4 млрд

Общий ущерб от российского военного нападения в сельском хозяйстве Украины достиг 4,3 млрд долларов, наибольшие потери – вследствие уничтожения или повреждения угодий, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в Обзоре ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины от Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики.

Так, в структуре повреждений наибольшие потери фиксируются в результате уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и уборки - 2,1 млрд долларов.

Помимо прямого повреждения земель, оккупация, военные действия и минные загрязнения ограничивают доступ фермеров к полям и возможности сбора урожая. Ориентировочно, 2,4 млн га озимых культур стоимостью в 1,4 млрд долл. останутся несобранными в результате агрессии РФ.

Примерная стоимость замены и ремонта поврежденного машинного оборудования аграриев достигает 926,1 млн дол.

Сами же с/х земли получили два значительных вида повреждений – минное загрязнение и прямое физическое повреждение. Стоимость обследования земель с высоким риском минного загрязнения и разминирования оценивается в 436 млн. дол.

Кроме того, южные регионы, страдающие сейчас оккупацией РФ и тяжелыми боями, также являются регионами с наиболее развитой ирригационной инфраструктурой. Примерная стоимость ее замены и ремонта – 225 млн дол.

Также есть свидетельство о том, что РФ целенаправленно уничтожает элеваторные мощности с целью ослабления украинского агросектора. Общая сумма этого ущерба – 272 млн дол.

Из-за действий кафиров погибают и животные. Ориентировочное количество животных, погибших в результате агрессии РФ в пострадавших районах составляет 42 тыс. голов овец и коз, 92 тыс. голов крупного рогатого скота, 258 тыс. свиней и более 5,700 тыс. голов птицы.

Ущерб в этой части оценен более чем в 136 млн дол. Домашние животные погибают не только от активных боевых действий, но и от ограниченного физического доступа на фермы, ограниченной возможности для закупки кормов и предоставления ветеринарных услуг.