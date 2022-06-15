Офиса генпрокурора: директору RT объявлено подозрение за призыв к геноциду украинцев

Директору российского пропагандистского канала Антону Красовскому сообщено о подозрении за публичные призывы к геноциду украинского народа, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, директор вещания телеканала RT Красовский на протяжении января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя.

Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Telegram-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия.

Также он призвал к свержению действующего в Украине конституционного строя и ликвидации ее государственности.

В Офисе генпрокурора не называют имя и фамилию подозреваемого, однако, вероятно, речь идет именно об Антоне Красовском, который на данный момент занимает должность директора вещания телеканала RT.

Досудебное расследование продолжается.

Красовский известен своими антиукраинскими высказываниями. Например, 14 января 2022 года в эфире RT он заявил, что если Украина вступит в НАТО, то Россия введет войска и «сожжет» Конституцию на Крещатике.