Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов

Президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи, сообщает Европейская правда.

Об этом заявили в Белом доме.

"Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов военной помощи, в том числе дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовые ракетные системы, которые необходимы украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе" , — говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, о каком именно вооружении идет речь, но ранее СМИ отмечали, что США предоставят Украине противокорабельные ракеты Harpoon, больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777.

Кроме того, главы Украины и США обсудили действия главы Пентагона Ллойда Остина по координации дополнительной международной поддержки украинских Вооруженных Сил.

Также Байден заявил, что США выделят дополнительную гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов, "чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств и медицинской помощи, еды, жилья и наличности для семей, чтобы приобрести вещи первой необходимости".