Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов
Президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи, сообщает Европейская правда.
Об этом заявили в Белом доме.
"Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов военной помощи, в том числе дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовые ракетные системы, которые необходимы украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе", — говорится в сообщении.
В сообщении не уточняется, о каком именно вооружении идет речь, но ранее СМИ отмечали, что США предоставят Украине противокорабельные ракеты Harpoon, больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777.
Кроме того, главы Украины и США обсудили действия главы Пентагона Ллойда Остина по координации дополнительной международной поддержки украинских Вооруженных Сил.
Также Байден заявил, что США выделят дополнительную гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов, "чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств и медицинской помощи, еды, жилья и наличности для семей, чтобы приобрести вещи первой необходимости".
"Мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, борющемуся за свою свободу", - подытожил американский президент.