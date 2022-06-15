The Telegraph: Россия взяла в плен двух американцев, воевавших на стороне ВСУ

Двое бывших американских военных, сейчас воюющих на стороне Вооруженных Сил Украины, могли попасть в плен России, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Отмечается, что 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Гьюн могли попасть в плен российских военных на прошлой неделе во время контрнаступления на северо-восточных окрестностях Харькова.

"Мы были на боевом задании, и все пошло совершенно не по плану из-за неправильных разведданных. Нам сказали, что город свободен, но оказалось, что российские войска уже наступали на него" , – рассказал The Telegraph собрат американских добровольцев на условиях анонимности.

Он предполагает, что Дрюке и Гьюна могли захватить после того, как они упали в обморок от разрыва противотанкового снаряда или когда в их позицию выстрелил танк. Мужчин пытались позже найти, но не смогли.

Кроме того, в одном из российских Telegram-каналов появилось сообщение о якобы взятии в плен двух американцев.

Как отмечает The Telegraph, Россия может использовать факт захвата американских добровольцев в качестве свидетельства того, что США прямо причастны к войне в Украине, а также для получения уступок от Вашингтона.