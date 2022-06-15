В Минобороны США сообщили, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине

В Минобороны США сообщили, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине
Фото: Рixabay

Новый пакет американской военной помощи включает: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны США Ллойда Остина,

По его словам, Украина получит:

  • 18 единиц 155-мм гаубиц;
  • 36 тысяч 155-мм снарядов;
  • 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
  • дополнительные снаряды к HIMARS;
  • 4 автомобиля для ремонта техники;
  • две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
  • тысячи защищенных радиостанций;
  • тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

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