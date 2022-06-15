В Минобороны США сообщили, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине
Новый пакет американской военной помощи включает: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление министра обороны США Ллойда Остина,
По его словам, Украина получит:
- 18 единиц 155-мм гаубиц;
- 36 тысяч 155-мм снарядов;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- дополнительные снаряды к HIMARS;
- 4 автомобиля для ремонта техники;
- две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
- тысячи защищенных радиостанций;
- тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.
Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.