FT: Макрон, Шольц и Драги все же приедут в Украину

Лидеры Франции, Германии и Италии - Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги - все же приедут в Украине в четверг, 16 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Financial Times.

Визит европейских лидеров в Киев подтвердили высокопоставленные дипломаты и чиновники в Евросоюзе. Макрон, Шольц и Драги планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы выразить поддержку накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.

По словам европейских дипломатов, ожидается, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата при условии проведения ряда. Но в ЕС до сих пор идут дискуссии о том, когда эти реформы должны быть внедрены - до или после получения статуса кандидата.

Этот визит, по мнению собеседников FT, поможет Украине собрать достаточно поддержки для предоставления статуса кандидата уже сейчас.

Напомним, впервые о визите этого трио в Украину заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.