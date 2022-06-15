Данилов рассказал, где боевики удерживают пленных защитников Мариуполя

Большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе и завода "Азовсталь", находятся на неподконтрольной Украине части Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, помогающие в этом. Здесь главное – не навредить. И многое не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей" , — сказал он.

По словам Данилова, подавляющее большинство защитников Мариуполя находится на территории Донецкой области.

Как сообщалось, вечером 16 мая из комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать более 50 тяжело раненых украинских военнослужащих и еще 211 человек через гуманитарный коридор. После стабилизации их состояния планируется обмен на российских военнопленных.

20 мая Министерство обороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены с "Азовстали" и что это — 2 439 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в плену россиян находится более 2,5 тысяч бойцов, которые защищали завод "Азовсталь" в Мариуполе.