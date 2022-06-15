Зеленский наградил 7 воинских частей воздушных сил "за мужество и отвагу"

Президент Владимир Зеленский отметил 7 воинских частей воздушных сил ВСУ почетным отличием "За мужество и отвагу", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают воздушные силы ВСУ.

15 июня Зеленский подписал указ №408/2022, которым отметил 7 воинских частей почетным знаком "За мужество и отвагу".

Это следующие воинские части воздушных сил ВСУ:

40 бригада тактической авиации;

831 бригада тактической авиации;

96 зенитная ракетная Киевская бригада;

160 зенитная ракетная Одесская бригада;

11 зенитный ракетный полк;

223 зенитный ракетный полк имени Украинских Сечевых Стрельцов;

14 радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого.

Почетное отличие вручают подразделениям ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, СБУ, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы спецтранспорта за боевые победы обнаружены при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, ведении боевых действий и выполнении боевых задач.

Когда подразделение получает отличие "За мужество и отвагу" к трубке верхушки боевого флага соответствующей воинской части прикрепляется двусторонняя лента зеленого защитного цвета, обшитая по периметру золотистым кантом.

На одном конце ленты с обеих сторон золотистыми буквами вышита надпись "за мужество и отвагу" и изображение знака княжеского государства Владимира Великого.

Другой конец ленты с обеих сторон украшен растительным орнаментом и изображением медальона-подвески знака президента Украины. Концы ленты украшены золотой бахромой. Размер ленты: 250х12 см.

Лента завязывается бантом размером 30 см с двумя горизонтальными лучами и скрепляется сине-желтой розеткой диаметром 10 см.

Лента является неотъемлемой частью боевого флага.