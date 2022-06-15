ОК "ЮГ": в результате ракетного удара по Николаеву пострадали пять мирных жителей
В результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву в среду, 15 июня, пострадали пять мирных жителей, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
Как уточнили в ОК Юг, российская РСЗО Ураган попала во многоквартирный дом и прошила перекрытия с четвертого по второй этаж, полностью разрушив четыре квартиры.
"По предварительным данным, пострадали пять мирных жителей. Самое тяжелое состояние у пожилой женщины, ее с места обстрела забрала скорая", — сказано в сообщении.
Мэр Николаева Александр Сенкевич до этого говорил, что всего в жилом доме повреждены шесть квартир, несущая стена и выбиты окна.
Ночью 15 июня российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.