ОК "ЮГ": в результате ракетного удара по Николаеву пострадали пять мирных жителей

В результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву в среду, 15 июня, пострадали пять мирных жителей, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Как уточнили в ОК Юг, российская РСЗО Ураган попала во многоквартирный дом и прошила перекрытия с четвертого по второй этаж, полностью разрушив четыре квартиры.

"По предварительным данным, пострадали пять мирных жителей. Самое тяжелое состояние у пожилой женщины, ее с места обстрела забрала скорая" , — сказано в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич до этого говорил, что всего в жилом доме повреждены шесть квартир, несущая стена и выбиты окна.

Ночью 15 июня российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.