ОВА: с начала вторжения РФ убила полтысячи гражданских в Донецкой области

Официально с начала российского вторжения оккупанты убили более 500 гражданских граждан в Донецкой области - это данные без погибших в Мариуполе и Волновахе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"За 15 июня россияне убили 1 мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения.

Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получили 3 человека, раненые в Луганской области".

В целом, по состоянию на 15 июня в Донецкой области известно о 503 жертвах среди гражданских, однако только в оккупированном Мариуполе захватчики могли убить более 20 тысяч граждан.

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.