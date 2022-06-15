Офиса генпрокурора: мэру захваченого Волчанска сообщили о подозрении в госизмене

Городскому голове временно захваченного Волчанска Харьковской области Анатолию Степанцу сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 15 июня, в Telegram-канале.

По информации следствия, мэр Волчанска перешел на сторону России, поддержал создание так называемой «временной гражданской администрации Харьковской области» и добровольно участвовал в ее деятельности. 3 июня он принял участие в мероприятии с участием коллаборантов во временно захваченном Купянске, на котором был создан псевдоорган.

Как заявили в Харьковской областной прокуратуре, восьми участникам мероприятия 8 июня заочно сообщили о подозрении.

В марте Анатолий Степанец говорил Суспільному, что он вместе с командой поддерживает Украину и отказался раздавать «помощь» от российских военных. Позже в СМИ появлялась информация, что оккупанты под видом «гуманитарной помощи» пытались незаконно сменить городского голову Волчанска.

В начале апреля на ресурсах российских оккупантов появилось видео со Степанцом в неизвестном помещении рядом с вооруженным военным, на котом тот на вопрос «Слава Украине или России» отвечает «России». На видео также был другой человек, лежащий лицом вниз на полу со связанными руками.