Залужный: Северодонецк – ключевая точка в обороне Луганщины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты в Луганской области атакуют одновременно на девяти направлениях, а Северодонецк остается ключевой точкой в ​​обороне области, сообщает Украинская правда.

Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в Facebook.

"Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях...

Северодонецк – ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе".

По словам Залужного, оккупанты ведут наступление с юга на север на направлениях Попасная-Комышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже - Попасная, с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкино, Тошковка-Комышеваха.

Главнокомандующий добавил, что в целях вытеснения украинских войск враг применяет авиацию, РСЗО, артиллерию.