Зеленский согласился на участие в саммите НАТО и "Большой семерки"
Президент Владимир Зеленсктй принял приглашение принять участие в саммитах НАТО и "Большой семерки", сообщает Деловая столица.
Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
"С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от Федерального канцлера ФРГ – на саммите G7 в Германии, от генсека НАТО – на саммите альянса в Мадриде" — написал Зеленский.
Саммит "Большой семерки" запланирован на 26-28 июня в замке Эльмау, Бавария.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.