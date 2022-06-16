Зеленский: две страны готовят донорскую конференцию в поддержку Украины
Британия и Дания готовят в августе специальную донорскую конференцию в поддержку Украины., сообщает Европейская правда.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 15 июня, рассказывая об итогах третьей встречи партнеров по поддержке Украины оружием.
"В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно вовлечены 14 государств", - рассказал Зеленский.
Относительно результатов третьего "Рамштайна" он отметил, что "новости действительно хорошие" и партнеры направили Украине сигнал, что поддержка будет постоянной.