Зеленский: две страны готовят донорскую конференцию в поддержку Украины

Британия и Дания готовят в августе специальную донорскую конференцию в поддержку Украины.﻿, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 15 июня, рассказывая об итогах третьей встречи партнеров по поддержке Украины оружием.

"В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно вовлечены 14 государств" , - рассказал Зеленский.

Относительно результатов третьего "Рамштайна" он отметил, что "новости действительно хорошие" и партнеры направили Украине сигнал, что поддержка будет постоянной.