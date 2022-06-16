Гайдай: ВСУ отбили штурм Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке

Гайдай: ВСУ отбили штурм Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил﻿, что ВСУ отбили российский штурм Тошковки в Луганской области, штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону.
"Враг давит в Северодонецке и Тошковце, сжигает села Горской и Попаснянской общин. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становиться все больше каждый день".
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Фото Сергея Гайдая

По словам главы ОВА, российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. 15 июня российские войска ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений, в результате чего пострадали поселки Павлоград и Синецкий.

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Фото Сергея Гайдая

По состоянию на утро 16 июня штурм Северодонецка продолжается. Гайдай отметил, что украинские военные держат оборону.

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Фото Сергея Гайдая

По словам главы ОВА, оккупанты также продолжают уничтожать украинские населенные пункты в Луганской области – Викторовку, Новоивановку, Волчеяровку, Нирковое и другие. Только в Горском за день российские захватчики повредили 12 домов.

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