Гайдай: ВСУ отбили штурм Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил﻿, что ВСУ отбили российский штурм Тошковки в Луганской области, штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону.

"Враг давит в Северодонецке и Тошковце, сжигает села Горской и Попаснянской общин. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становиться все больше каждый день".

Фото Сергея Гайдая

По словам главы ОВА, российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. 15 июня российские войска ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений, в результате чего пострадали поселки Павлоград и Синецкий.



Фото Сергея Гайдая

По состоянию на утро 16 июня штурм Северодонецка продолжается. Гайдай отметил, что украинские военные держат оборону.



Фото Сергея Гайдая

По словам главы ОВА, оккупанты также продолжают уничтожать украинские населенные пункты в Луганской области – Викторовку, Новоивановку, Волчеяровку, Нирковое и другие. Только в Горском за день российские захватчики повредили 12 домов.

