Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев (Обновлено)
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц утром 16 июня прибыли в Киев.
Об этом сообщает France 24 со ссылкой на офис Макрона. По информации СМИ, политики должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис, об этом он написал в Facebook.
"Я сегодня в Киеве, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, чтобы выразить нашу сильную поддержку и полную солидарность", - написал он.
Итальянские СМИ считают, что цель визита европейских лидеров в том, чтобы
"продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны президента Владимира Зеленского".