Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев (Обновлено)

Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев (Обновлено)
Фото: t.me/zalizni_zminy

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц утром 16 июня прибыли в Киев.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на офис Макрона. По информации СМИ, политики должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис, об этом он написал в Facebook﻿.

"Я сегодня в Киеве, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, чтобы выразить нашу сильную поддержку и полную солидарность", - написал он.
На зображенні може бути: 3 людини та люди стоять
Президент Румынии прибыл в Киев (фото: facebook.com/klausiohannis)

Итальянские СМИ считают, что цель визита европейских лидеров в том, чтобы "продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны президента Владимира Зеленского".

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