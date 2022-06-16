Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев (Обновлено)

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц утром 16 июня прибыли в Киев.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на офис Макрона. По информации СМИ, политики должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис, об этом он написал в Facebook﻿.

"Я сегодня в Киеве, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, чтобы выразить нашу сильную поддержку и полную солидарность" , - написал он.

Президент Румынии прибыл в Киев (фото: facebook.com/klausiohannis)