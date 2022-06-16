Шольц, Макрон и Драги прибыли в Украину спецпоездом

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц утром 16 июня прибыли в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин. О визите европейских лидеров официально ранее не сообщалось.

Итальянские медиа считают, что цель визита европейских лидеров в том, чтобы "продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны президента Владимира Зеленского".