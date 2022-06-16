Арахамия озвучил новые данные по потерям ВСУ

Каждый день на Донбассе гибнут и получают ранения до тысячи украинских солдат. За последние две недели это число значительно выросло. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, пишет Аxios, сообщает Корреспондент.

Нардеп уточнил, что ежедневно потери ВСУ на востоке Украины составляют в среднем "от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых".

В то же время Арахамия сообщил, что Украина призвала в армию миллион человек и имеет возможность набрать еще два миллиона, поэтому у нее достаточно сил, чтобы продолжать борьбу с российскими захватчиками. Однако, подчеркнул он, защитникам не хватает оружия и боеприпасов.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять" , - сказал политик, акцентировав на необходимости контрнаступления ВСУ для возвращения территорий.

Как известно, глава украинской делегации по мирным переговорам с Россией Давид Арахамия пребывает с рабочим визитом в США.