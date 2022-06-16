Генштаб: РФ потеряла в Украине почти 33 тыс. военных
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1449 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
- РСЗО - 233 (+3) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),
- крылатых ракет – 129 (+0),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,
- специальной техники – 55 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.