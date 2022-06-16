Генштаб: РФ потеряла в Украине почти 33 тыс. военных

Генштаб: РФ потеряла в Украине почти 33 тыс. военных
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1449 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
  • РСЗО - 233 (+3) ед,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),
  • крылатых ракет – 129 (+0),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,
  • специальной техники – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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