ОГП: в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 318 детей

Около 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации по состоянию на утро 16 июня 318 детей погибли и более чем 581 ребенок ранен. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 297, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Во вторник, 14 июня, в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками РФ г. Угледар Донецкой области.

Стало известно, что 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в Мариуполе погибли две семьи и их пятеро детей.

Также стало известно, что 24 февраля на выезде из села Мартово Чугуевского района Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел, в результате чего ребенок получил осколочное ранение.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2000 учебных заведений, из них 208 разрушены полностью.