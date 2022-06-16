РосСМИ: В Херсоне российское гражданство "вручают" новорожденным

Оккупационная администрация региона сообщает, что дети, которые родились в Херсоне после начала вторжения России на территорию Украины, будут автоматически получать российские паспорта, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации" , - заявил так называемый "замглавы" региона Кирилл Стремоусов.

Напомним, ранее оккупанты начали выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. В первый день российский документ получили 25 жителей.