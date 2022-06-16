ОВА: Россияне нанесли удар по Сумщине – 4 погибших
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска ночью нанесли ракетные удары по территории Садовской ОТГ в Сумской области, в результате чего 4 человека погибли и по меньшей мере 6 получили ранения.
"И да, это взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", – отметил Живицкий.
Еще один ракетный авиаудар оккупанты нанесли около 5 утра по Краснопольской общине.
Далее, по словам главы ОВА, россияне открыли огонь со своей территории – били из минометов, всего было 26 "прилётов".
В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль. Информация о пострадавших и других повреждениях инфраструктуры уточняется.