ОВА: Россияне нанесли удар по Сумщине – 4 погибших

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил﻿, что российские войска ночью нанесли ракетные удары по территории Садовской ОТГ в Сумской области, в результате чего 4 человека погибли и по меньшей мере 6 получили ранения.

"И да, это взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре" , – отметил Живицкий .

Еще один ракетный авиаудар оккупанты нанесли около 5 утра по Краснопольской общине.

Далее, по словам главы ОВА, россияне открыли огонь со своей территории – били из минометов, всего было 26 "прилётов".

В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль. Информация о пострадавших и других повреждениях инфраструктуры уточняется.