В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна

Строительство временных хранилищ для украинского зерна на территории Польши может занять три-четыре месяца. Об этом накануне написал вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик, сообщает Корреспондент.

"Думаю, зернохранилища должны быть там, где заканчиваются широкие железные дороги из Украины. Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить возможности загрузки. При нынешних возможностях максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 млн тонн, тогда как потребности Украины составляют около 5 млн. тонн в месяц" , – заявил Ковальчик.