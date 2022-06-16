Макрон выступил с первым заявлением в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление перед СМИ по прибытию на Киевский вокзал относительно целей поездки, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам" , - заявил Макрон.

Также Макрон рассказал, что после встречи с президентом Владимиром Зеленским западные гости планируют посетить Ирпень.

"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень" , – сказал Макрон .

Отметим, как сообщают СМИ, целью визита Макрона, Шольца и Драги обсуждение предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.