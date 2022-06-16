Словакия передала Украине вертолеты и боеприпасы к Градам

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что правительство страны передало Украине в рамках военной помощи для противостояния РФ четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня Град, сообщает Новое время.

По словам министра, вертолеты уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является мощным проявлением солидарности ЕС с Украиной" , — рассказал он.

Ожидается, что взамен Словакия получит американские вертолеты UH-60 Black Hawk.