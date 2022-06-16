Андрющенко: В Мариуполе детям запрещают говорить на украинском
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что российские оккупанты запрещают школьникам разговаривать на украинском языке даже на переменах, сообщает Новое время.
"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах использовать украинский даже на переменах", — отметил он в своем Telegram.
По словам Андрющенко, коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышен в общении украинский.
"ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам СССР", — резюмировал он.
Ранее российские оккупанты объявили о продлении учебного года в Мариуполе до 1 сентября.