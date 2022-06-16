Арахамия: Делегации Украины и РФ продолжают переговоры по телефону

Глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что украинская делегация проводит телефонные переговоры с делегацией России "один-два раза в неделю", сообщает Новое время.

По его словам, "обе стороны четко отдают себе отчет, что сейчас нет места для переговоров".

"Наша переговорная позиция действительно достаточно слаба, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в этой позиции. Нам нужно как-то изменить ее" , — сказал Арахамия.

Глава фракции добавил, что после военных преступлений россиян в Буче и Мариуполе идея вести переговоры с Россией вызвала негативную реакцию, однако войну придется закончить "компромиссом".

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.