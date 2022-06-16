В ОП назвали темы переговоров с лидерами Франции, ФРГ, Италии и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет встречу с четырьмя лидерами стран ЕС, прибывшими в Киев. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Так, сегодня в Киев прибыли президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Йоханнис.