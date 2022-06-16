Резников оценил итоги встречи Рамштайн-3

Украине будет поставлено больше вооружения после встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это 155-мм пушки, Himars, Harpoons и другие, вертолеты из Словакии; артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И кое-что еще" , - сообщается на странице Генштаба.

Резников отметил, что третья встреча в формате Рамштайн показала единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. У НАТО есть самое большое единство в своей истории. Украина победит" , - добавил Резников.

Напомним, встреча прошла вчера в Брюсселе. Она проводилась по инициативе Министра обороны США Ллойда Остина с участием глав оборонных ведомств около 50 государств мира.