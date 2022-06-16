Лидеры четырех стран ЕС посетили Ирпень

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень. Также визит в пригород Киева совершил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Видео визита лидеров стран ЕС в Ирпень опубликовал телеканал BFMTV.

Ukraine: Emmanuel Macron на сайте в Ирпине, dans un quartier en partie destruït per les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX — BFMTV (@BFMTV) 16 Июн 2022

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Emmanuel Macron salue à Irpin "l'héroïsme" des Ukrainiens face à la barbarie https://t.co/FRVM6Wc79o pic.twitter.com/zRgaPquT2f — BFMTV (@BFMTV) 16 Июн 2022

Во время визита в Ирпень политикам показали фотографии и видео того, каким был город до прихода и после ухода войск РФ.

Также лидеры четырех европейских стран должны встретиться с Владимиром Зеленским. Как сообщают иностранные СМИ, после встречи политики проведут конференцию в 15.00.