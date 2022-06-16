Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень. Также визит в пригород Киева совершил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Видео визита лидеров стран ЕС в Ирпень опубликовал телеканал BFMTV.
Во время визита в Ирпень политикам показали фотографии и видео того, каким был город до прихода и после ухода войск РФ.
Также лидеры четырех европейских стран должны встретиться с Владимиром Зеленским. Как сообщают иностранные СМИ, после встречи политики проведут конференцию в 15.00.