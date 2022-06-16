СБУ: На Харьковщине арестовали российские активы на 40 млн

В СБУ сообщают, что в Харьковской области арестовали активы четырех российских компаний на сумму 40 млн грн, сообщает Новое время.

Учредителями и конечными бенефициарами этих компаний являются граждане и юрлица страны-агрессора.

"Две из этих компаний соединены меж собой и осуществляют торговлю русским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины. Остальные два — занимаются оптово-розничной торговлей в Украине" , — заявили в СБУ.

По решению Киевского районного суда Харькова был наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний. В настоящее время идет передача этих активов в управление АРМА.

Ранее сообщалось, что компания IDS Borjomi International, принадлежащая российским олигархам, объявила 13 июня, что ее мажоритарный акционер передает на безвозмездной основе 7,73% акций компании правительства Грузии и больше не будет иметь контроль над ней.