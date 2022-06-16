Резников: Новое оружие позволит вернуть Крым
Министр обороны Украины назвал три этапа войны против России. Освобождение Крыма - последний из них, сообщает Корреспондент.
"Мы собиремся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым - стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом", - сказал он.
По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на свои позиции до вторжения 24 февраля.
Только на третьем этапе, по словам министра, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".
На вопрос, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, которая считает Крым своим, Резников сказал, что это не рассматривается.
"Это неважно. Потому что они (россияне - ред.) это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе…. но это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", - сказал он.