Резников: Новое оружие позволит вернуть Крым

Министр обороны Украины назвал три этапа войны против России. Освобождение Крыма - последний из них, сообщает Корреспондент.

"Мы собиремся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым - стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом" , - сказал он .

По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на свои позиции до вторжения 24 февраля.

Только на третьем этапе, по словам министра, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".

На вопрос, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, которая считает Крым своим, Резников сказал, что это не рассматривается.