Медведвев отреагировал на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на визит президента Франции Эммануеля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и итальянского премьера Италии Марио Драги в Киев.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И всё хорошо" , — написал он в Twitter.

При этом, по мнению Медведева, к миру этот визит Украину" никак не приближает"