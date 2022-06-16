Медведвев отреагировал на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на визит президента Франции Эммануеля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и итальянского премьера Италии Марио Драги в Киев.
"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И всё хорошо", — написал он в Twitter.
При этом, по мнению Медведева, к миру этот визит Украину" никак не приближает"
"А часики тикают...", — написал он.