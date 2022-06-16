CNN: Франция хочет, чтобы Украина вернула Крым
CNN, ссылаясь на французский дипломатический источник, сообщает, что Франция хочет военной победы Украины над Россией, которая восстановит территориальную целостность страны, включая Крым, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что Франция стремится к восстановлению территориальной целостности Украины и хочет ее военной победы над Российской Федерацией.
"Мы за целостную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, завоеванных русскими, включая Крым…
На карту поставлена безопасность всех нас.
Зеленский должен сам определить, какой будет победа в войне с РФ", - отметил дипломат.
Также, по словам источника, когда война закончится, будут необходимы переговоры, чтобы определить тип гарантий безопасности для Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы "знать, как мы строим крепкий мир".
Ранее о необходимости деоккупации всех украинских земель включительно с Крымом заявил министр обороны Алексей Резников.