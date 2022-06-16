Зеленский встретил Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса
Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров стран Евросоюза, прибывших сегодня в Киев. Видео встречи опубликовал телеканал BFMTV.
Так, Зеленский встретил президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца, премьер-министра Италии Драги и президента Румынии Йоханниса. Встреча состоялась у Мариинского дворца.
Дополнено. Переговоры Зеленского и лидеров четырех стран ЕС уже начались.
После переговоров политиков должна пройти совместная конференция в 15:00.