В Германии призвали к экономии после сокращения газоснабжения из РФ

Министр экономики Германии призвал граждан сократить потребление энергии, поскольку российская энергетическая компания "Газпром" начала сокращать объемы газа, поставляемого в крупнейшую экономику Европы, сообщает Украинская правда.

"Газпром" заявил, что поставки по газопроводу "Северный поток-1" снизятся до суточного максимума в 67 миллионов кубических метров по сравнению со 167 миллионами кубометров в начале недели, ссылаясь на необходимость ремонта.

Сокращение означает уменьшение примерно на 60% поставок газа в Германию по трубопроводу всего за два дня.

Министр экономики Роберт Хабек заявил, что "пришло время" экономить на потреблении энергии. В этой ситуации помогает каждый киловатт-час, сказал он.

"Мы должны быть бдительными. Прежде всего, мы не должны позволить себя разделить, поскольку это то, что намерен сделать Путин" , - заявил Хабек.

Хабек отметил, что германские газовые хранилища заполнены примерно на 56%.