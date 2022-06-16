Постпред Украины объяснил, почему Россию не исключают из ООН

Главный аргумент, почему Россию не исключают из ООН – это наличие ядерного оружия. Поэтому Лондон, Вашингтон и Париж, являющиеся постоянными членами Совета безопасности, не готовы говорить об этом, сообщает ТСН.

По словам постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы в эфире "Единого Марафона", это также единственная причина, почему мир 30 лет закрывал глаза на действия РФ.

"То обстоятельство, что РФ имеет ядерный арсенал, оно является сложнейшей темой, и ни одна страна мира не может позволить себе вести себя безответственно по отношению к российским угрозам" , — сказал он.

Другой вопрос, готов ли президент России Владимир Путин пойти на самоубийство. Ибо применение ядерного оружия, даже тактического, будет самоубийством, добавил Кислица.