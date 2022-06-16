Delfi: Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией

В четверг, 16 июня, Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией, сообщает Новое время.

За соответствующую резолюцию проголосовали 50 депутатов литовского парламента, пишет Delfi.

Сейм своей резолюцией признал, что проводимое войсками РФ и политическим и военным руководством России полномасштабное вторжение и принудительный вывоз населения в Россию или на временно оккупированные территории Украины являются депортацией украинского народа.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

Всего были депортированы около 1,5 млн украинцев, из них 200 тысяч детей.