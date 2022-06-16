Маляр: РФ продолжит наступать для выхода на админграницы Луганской области

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, враг пытается окружить группировку войск ВСУ в Луганской области. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Левый берег.

"Ситуация безопасности вокруг Украины остается сложной. Российская Федерация четвертый месяц ведет полномасштабную войну против нашего государства. Основными стратегическими, военно-политическими и военно-экономическими целями по отношению к нашему государству остается полное уничтожение украинской государственности и нации. Также разрушение военной и экономической основы государства.

По информации ГУР Минобороны Украины, учитывая, что Россия не способна вести успешные наступательные боевые действия одновременно на нескольких направлениях, в настоящее время основные усилия Кремля сосредоточены на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей" , - заявила Маляр.

В настоящее время российские войска пытаются окружить силы обороны в районах Северодонецка, Лисичанска, Золотого, Славянска и Краматорска. Противник продолжает использовать высокоточные способы поражения наземного, воздушного и морского базирования.

"По данным ГУР, наибольшую угрозу сегодня представляют "Искандеры", крылатые ракеты Х-101, Х-155, крылатые ракеты морского базирования комплекса "Калибр", которые могут наносить удар на всю глубину территории Украины" , - отметила Маляр.

Она также рассказала, что еще одна из основных целей врага – уничтожение вооружения и техники, материально-технического обеспечения, поступающих от иностранных партнеров.

"Также враг пытается повредить транспортную инфраструктуру, используемую нами для переброски грузов военного и гражданского назначения. Учитывая указанное, предполагается, что Россия продолжит наступательные действия с целью окружения группировки войск ВСУ в районе: Золотое, Лисичанск, Северодонецк и выхода на административную границу Луганской области. В дальнейшем действия России в значительной степени будут зависеть от наличия у Украины ресурсов для ведения боевых действий, масштабов военной международной поддержки" , - подчеркнула Маляр.

По ее прогнозам, Кремль будет пытаться использовать военные достижения как ключевой рычаг влияния на переговорах с украинскими властями.