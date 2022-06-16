Совещательный орган ЕС поддержал кандидатство Украины

Европейский экономический и социальный комитет принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС, сообщает Укринформ.

Решение поддержали 200 депутатов – почти все, кто принял участие в пленарном заседании комитета.

"ЕЭСК призывает Европейский совет предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС на встрече 23-24 июня 2022 года. Статус кандидата должен быть предоставлен Украине без ущерба для процесса вхождения стран Западных Балкан. ЕЭСК выступает за создание системы поэтапных интеграционных шагов на основе acquis communitaire (законодательства ЕС. – Ред.)" , - говорится в утвержденной резолюции.

В документе также содержатся конкретные рекомендации по созданию условий для адаптации украинских беженцев на трудовом рынке ЕС и обеспечении их доступа к социальным услугам, включая образование и медицинское обслуживание.

В резолюции отмечается необходимость мобилизации международной помощи для поддержки экономики Украины в нынешних тяжелых условиях, а также для масштабного восстановления социальной и другой важной инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии.

﻿Европейский социально-экономический комитет – совещательный орган Европейского Союза, который был создан, чтобы обеспечить представительство интересов различных экономических и социальных групп.