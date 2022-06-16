РосСМИ: в России произошел пожар на крупнейшем газовом месторождении

В ночь на 16 июня в российском Ямало-Ненецком автономном округе на Уренгойском месторождении произшла разгерметизация с возгоранием нитки газового коллектора, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Как сообщили в пресс-службе "Газпром добыча Уренгой", во время возгорания были проведены мероприятия по приостановке работы и перераспределению потоков газа.

Пожар удалось ликвидировать только под утро - в 4:50. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также в компании утверждают, что произошедшее не повлияло на выполнение показателей по добыче газа. Причину возгорания будет устанавливать спецкомиссия.

Напомним, ранее в Москве загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова в Можайском районе на западе города. Пожар начался на первом этаже, после чего огонь быстро перекинулся по утеплителю еще на четыре этажа.

Также до этого в городе Тверь вспыхнул пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны РФ.