Генштаб: Россия привлекла 330 тысяч человек для нападения на Украину

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов заявил, что Россия привлекла 330 тысяч человек для полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в Генштабе.

"Россия, для вторжения в Украину, привлекла около 330 тысяч человек. Численность группировок на направлениях около 150 тысяч человек.

Если учитывать воздушный и морской компонент, цифра будет около 220 тысяч военнослужащих.

Кроме того, привлечены подразделения боевые армейские системы, федеральная служба войск гвардии и мобилизационные подразделения".

По его словам, на Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.