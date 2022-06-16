CNN: Трамп близок к объявлению об участии в выборах президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года выдвинуть свою кандидатуру президентских выборах, которые пройдут в 2024, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN.

По информации источников издания, что Трамп близок к тому, чтобы объявить о решении баллотироваться на второй срок. В частности, друзьям и сторонникам он уже рассказал об этих планах.

"Объявление до промежуточных выборов позволит ему подготовить поле битвы, укрепить донорскую базу и получить фору после промежуточных выборов" , — отметил бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.

При этом, по данным CNN, часть сторонников обеспокоены планами Трампа, более того советники и доверенные лица рекомендовали ему отложить официальное начало кампании до 2023 года.

Отметим, в ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, на которых будут избираться 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

26 сентября 2021 года Трамп намекнул на своем участии в президентских выборах 2024 года. По его словам, от участия его может удержать только плохое состояние здоровья.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность своего участия в следующих президентских выборах в 2024 году.

В то же время сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что Республиканская партия поддержит кандидатуру Трампа, если он все-таки будет баллотироваться.