Мэр: россияне обстреляли жилой квартал Николаева кассетными снарядами
В четверг, 16 июня, ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов, сообщает Новое время.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Он уточнил, что в результате обстрелов были повреждены пять частных домов и один трехэтажный дом.
"Повреждены пять частных домов и один трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал", — рассказал мэр.
По его словам, коммунальщики уже зафиксировали все повреждения и помогли людям заклеить выбитые окна.
В среду, 15 июня, в результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву пострадали пять мирных жителей.