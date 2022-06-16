Шольц: Германия на стороне Украины и продолжит предоставлять ей оружие

Германия поддерживает Украину и украинцев с начала российской агрессивной войны – в частности, государство приняло уже 800 тысяч украинских беженцев, а также предоставляет оружие и продолжит это делать, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Киеве 16 июня.

"Германия с первого дня стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Мы поддерживаем ее финансово большими суммами, и в гуманитарном плане – приняв в Германии 800 тысяч беженцев и предложив им защиту и крышу над головой" , - сказал Олаф Шольц.

Он добавил, что 135 тысяч украинских детей уже ходят в немецкие школы.

"Германия также сломала свою давнюю государственную традицию - мы стали поставлять Украине оружие, и мы будем делать это и дальше - сколько Украина будет нуждаться" , - заверил глава немецкого правительства.

Как сообщалось, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.