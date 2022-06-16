Драги: мир должен наступить на условиях Украины и быть продолжительным

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что мир должен наступить на условиях Украины и быть продолжительным, сообщает Новое время.

Во время брифинга в Киеве в четверг, 16 июня, Драги подчеркнул:

«Мы хотим мира… но Украина должна обороняться, чтобы достичь мира. И мы так или иначе ничего не будем делать, не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, как хочет Украина, и должен быть продолжительным».

Драги также сказал, что Италия хочет видеть Украину в составе ЕС и будет поддерживать статус кандидата для нашей страны. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленный статус кандидата в члены ЕС для Украины.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину. Накануне ночью политики встретились в польском Жешуве, откуда добрались в Киев поездом, сообщил немецкий телеканал ZDF. В Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис.

В мае итальянский премьер Марио Драги и его правительство предложили собственный план прекращения войны в Украине, который был передан генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7.