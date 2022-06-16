Лавров заявил, что из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову якобы пытаются превратить во "вторую Украину", сообщает Европейская правда.
Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу НТВ.
"Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину. Такой потребительский подход со стороны нынешней молдавской власти крайне показателен, когда заявляют: "Давайте мы сейчас будем в Евросоюз вступать, потом увидим, что нам там пообещают, тогда, может, мы будем решать, оставаться нам в Содружестве Независимых государств", – сказал Лавров.
Он считает, что большинство населения Молдовы против вступления страны в ЕС и утверждает, что страна "разыгрывает роль".
"Если вы нам не сделаете (Россия – скидку на газ), мы скорее уйдем в Европу, а если сделаете – все равно пойдем, но медленнее – примерно так я считываю эти сигналы", – добавил Лавров.
Напомним, Молдова и Грузия вместе с Украиной подали заявку на предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.
17 июня Европейская комиссия должна обнародовать свое заключение по заявкам, и ожидается, что по Украине и Молдове решение будет положительным.
Президент Санда ранее попросила Германию поддержать решение о статусе кандидата на вступление в ЕС для Молдовы.